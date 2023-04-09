Д. Юдин: наконец-то обыграли «Авангард» в плей-офф, они не один год трепали нам нервы

Защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин прокомментировал победу над «Авангардом» (3:2 ОТ, 4-1 в серии) в пятом матче серии финала Востока.

«Отличный матч, непередаваемые эмоции. Наконец-то мы обыграли «Авангард» в плей-офф! При всём уважении к сопернику они не один год трепали нам нервы.

Почему «Авангард» сегодня так мощно начал матч? Ситуация вынуждала, они уступали 1-3 в серии. Мы поговорили об этом в раздевалке.

Что именно попытались изменить после первого периода? Просто играли в свой хоккей: прессинг, всё старались грузить на ворота. Стремились как можно меньше времени проводить в своей зоне, играть в атаке.

Защитники мало бросали в двух периодах, была установка больше бросать в третьем? Потому и проигрывали 0:2, что не выполняли тренерскую установку. Тренер предупреждал, что защитникам нужно грузить на ворота.

В серии несколько раз отыгрывались, в чём секрет этой команды? Вера друг в друга. Находим общий язык в раздевалке, договариваемся. Выполняем тренерские указания, корректировки.

Сложности, с которыми «Ак Барс» столкнулся в двух первых раундах, помогли команде? Верно, мы в финале. Плюс мы сплотились, у нас отличный коллектив, мы верим друг в друга, подбадриваем, что бы ни произошло», — приводит слова Юдина сайт «Ак Барса».

Напомним, «Ак Барс» стал первым финалистом Кубка Гагарина. Казанцы в финале сыграют с победителем финальной серии Западной конференции КХЛ СКА — ЦСКА.