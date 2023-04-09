Форвард «Ак Барса» Сафонов рассказал об удалении Сведберга в моменте с отменённым голом

Форвард «Ак Барса» Илья Сафонов подвёл итог серии с «Авангардом» (4-1) и рассказал об удалении защитника омичей Виктора Сведберга в моменте с отменённым голом казанцев в третьем периоде.
«(В моменте со штрафом) Я коснулся вратаря «Авангарда» в итоге, но меня в него ввёз Сведберг. Но сейчас об этом поздно говорить. Не засчитали, значит, такое мнение у тех, кто принимал решение. Почему Сведберг так себя вёл? Не знаю, чего у него в голове. Это к нему нужно обратиться, что у него витало в голове. Думаю, ему могли дать там две минуты и оставить команду в меньшинстве.
Долго не могли обыграть Омск, хорошо, что эту серию прервали. Но самая важная серия ещё впереди. Отдохнём и будем усердно готовиться. Загадывать соперника на финал не буду. Две хорошие команды. При счёте 0:2 сегодня мы не унывали и работали на максимуме. Мы все знаем свой уровень. Знали, что не играли на своём уровне, но начали играть в свой хоккей.
Не сказал бы, что это самая напряжённая серия была. Силовая серия была с «Нефтехимиком», каждый матч был кость в кость. С «Адмиралом» было тяжело из-за всех перелётов. С «Авангардом» мы понимали, что цена ошибки велика. Думаю, что болельщикам эта серия понравилась», — приводит слова Сафонова «РИА Новости».
Напомним, на 17-й минуте третьего периода форвард «Ак Барса» Илья Сафонов забросил шайбу в ворота голкипера «ястребов» Василия Демченко. Судьи изначально взятие ворот засчитали. Однако после видеопросмотра главные арбитры матча Алексей Раводин и Сергей Беляев шайбу отменили из-за блокировки вратаря.
- 9 апреля 2023
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