Нападающий «Авангарда» Ткачёв ответил на вопрос о возможном отъезде в НХЛ

Нападающий омского «Авангарда» Владимир Ткачёв после поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ, 1-4 в серии) ответил на вопрос о возможном отъезде в НХЛ и подвёл итоги сезона для омичей.
«Не думал попробовать ещё раз в НХЛ? Сейчас ничего не могу сказать. Время пройдёт, отдохнём, мысли соберём, а там уже видно будет, что дальше.
Итоги по сезону? Надо всё обдумать. По горячим следам очень сложно что-то сказать. В первую очередь хочется извиниться перед болельщиками. Недопустимо было отдавать два матча в серии, в которых вели 2:0. Сделаем работу над ошибками и будем готовиться к следующему сезону. Установки играть в откат в третьем периоде не было», — приводит слова Ткачёва «РБ Спорт».
В текущем сезоне Ткачёв сыграл за «Авангард» в регулярке 64 матча, в которых набрал 59 (23+36) очков. В плей-офф 27-летний форвард отметился 14 (3+11) результативными баллами в 14 матчах.
- 9 апреля 2023
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