Третьяк: надо отдать должное Билялетдинову — он возродил «Ак Барс» и зарядил лидеров

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал об итогах серии «Ак Барса» и «Авангарда» (4-1).

«Достойные соперники, захватывающие матчи, особенно когда «Авангард» во втором матче вёл 2:0, соперник сравнивал, и в овертайме омичи проигрывали. Думаю, здесь много вопросов по игре «Авангарда», но и интерес есть, когда при счёте 2:0 всё происходит наоборот.

Надо отдать должное Зинэтуле Билялетдинову: он возродил команду, которая играла очень плохо в регулярном чемпионате, потом к нему пришли, и он вывел команду уже в финал. Виден его профессиональный почерк, он сумел собрать команду, зарядил лидеров, нашёл подход к таким игрокам, как [Александр] Радулов и [Вадим] Шипачёв, потому что они как раз забивают нужные голы. «Ак Барс» больше заботится о своих воротах, играет от обороны, равный соперник, не даёт бросать, входить в зону, борьба на каждом клочке льда. Тяжёлый хоккей, и такое ощущение, что это финал», — цитирует Третьяка ТАСС.

Напомним, казанцы в финале сыграют с победителем финальной серии Западной конференции КХЛ СКА — ЦСКА.