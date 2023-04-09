Крикунов: у «Ак Барса» колоссальный запас мастерства, есть хоккеисты, которые могут решить

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов прокомментировал победу «Ак Барса» в финальной серии Востока над «Авангардом» (4-1) и оценил ранний, по сравнению со СКА и ЦСКА, выход казанцев в финал Кубка Гагарина.
«До начала плей-офф я говорил, что в конце останутся три команды: СКА, ЦСКА и «Ак Барс». В этом нет ничего удивительного, у них очень серьёзная команда, они укомплектованы под первое место. У «Ак Барса» колоссальный запас мастерства, есть такие хоккеисты, которые могут решить в любой момент, поэтому они сегодня смогли отыграться.
Преимущество перед финалом? То, что они раньше прошли дальше, в финале никак не будет влиять. В финале не бывает уставших или больных. Я бы не сказал, что «Ак Барс» главный фаворит сейчас, все эти три команды одинаковы, нападение посильнее у казанцев, но вратари у всех одинаковые», — сказал Крикунов Metaratings.ru.
Напомним, Билялетдинов вывел клуб из Казани в пятый финал Кубка Гагарина. В трёх решающих сериях казанцы побеждали, в одной — проиграли.
- 9 апреля 2023
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