Шарипзянов: в серии с «Ак Барсом» не было того нужного капитана, который мог бы выручить

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал о поражении от «Ак Барса» и заявил, что недоволен своей игрой в серии.
«Проиграли. Опять наступили на те же грабли. Одинаковые голы, как и дома, когда вели 2:0. Первый гол – точь-в-точь. Опять сквозь меня. Я сегодня не помог команде, наверное. На протяжении всей серии не играл так, как должен был. Подвёл, наверное, команду, ребят, город. Надеюсь, это поражение сделает меня сильнее, команду сильнее. «Ак Барс» – с победой. [Нужно] извиниться перед болельщиками. Выдали две хороших серии.
1-4 в серии, наверное, мы не заслужили. Заслужили как минимум вернуть серию в Омск. Даже по игре. Была хорошая игра, ребята бились, старались. Есть как есть, не можем ничего изменить, не можем ни на что сваливать. Проиграли.
Первый капитанский сезон в «Авангарде»? Начало было трудное. Мы провели хорошую предсезонку, но потом что-то пошло не так. Тут должны были включаться лидеры, вывозить эту ситуацию. В интернете писали, что у нас какой-то коллектив не такой – этого ничего не было.
В целом, наверное, я стал сильнее. Но в этой серии у команды, наверное, не было того нужного капитана, который мог бы выручить, где-то сыграть в свою игру. Да, может быть, травма, но в плей-офф, как мы знаем, травм нет. Так что я выходил, играл, должен был играть лучше, помочь команде победить, что мы могли сделать, но, к сожалению, исход такой. Они хотели больше, они выиграли, они идут дальше», — приводит слова Шарипзянова YouTube-канал «Авангарда».
27-летний защитник сыграл в плей-офф 14 матчей, в которых набрал 6 (1+5) результативных баллов.
- 9 апреля 2023
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