Дыняк — о голевом пасе на Буше: должен был принять шайбу, погавкал на неё, а она отскочила

Форвард «Ак Барса» Никита Дыняк рассказал о победе над «Авангардом» (3:2 ОТ, 4-1 в серии) и прокомментировал эпизод со вторым голом омичей, когда нападающий срезал шайбу на клюшку Рида Буше, который отправил её в сетку казанцев.
«Всё оставил в этой серии? Если честно, то да. Особенно когда у меня шайба сошла с крюка (в эпизоде со второй шайбой «Авангарда». — Прим. «Чемпионата»), я прям поник на пару секунд. Пару минут было вообще не по себе. Я должен был её принять, погавкал на неё, а она отскочила. Я стух чуток, но потом Артём помог мне. Один и другой (Лукоянов и Галимов). В принципе, все красавчики, молодчики. Вырвали победу на жилах. Эмоций много оставили.
Пас-то на Буше был хорош, взял это на вооружение? Ну да, почему бы и нет, если с самоиронией поговорить. Бывают такие случайности, оплошности. Постараюсь впредь такого не делать. Буду всегда держать теперь клюшку опущенной.
ЦСКА или СКА в финале? Честно, мне без разницы. Сейчас поулыбаемся чуть и дальше будем смотреть, кто будет следующий соперник. Я ни за кого из них не болею. Болею и люблю только «Ак Барс», — приводит слова Дыняка «ТИ-Спорт».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
«Ак Барс» стал первым финалистом Кубка Гагарина. Казанцы в финале сыграют с победителем финальной серии Западной конференции КХЛ СКА — ЦСКА.
- 9 апреля 2023
-
23:55
-
23:53
-
23:30
-
23:14
-
22:59
-
22:54
-
22:43
-
22:35
-
22:26
-
22:19
-
22:15
-
22:00
-
21:52
-
21:47
-
21:35
-
21:25
-
21:17
-
21:09
-
21:00
-
20:57
-
20:47
-
20:44
-
20:36
-
20:31
-
20:29
-
20:27
-
20:20
-
20:18
-
20:10
-
20:07
-
20:00
-
19:52
-
19:30
-
19:23
-
19:18