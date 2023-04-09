Дыняк — о голевом пасе на Буше: должен был принять шайбу, погавкал на неё, а она отскочила

Форвард «Ак Барса» Никита Дыняк рассказал о победе над «Авангардом» (3:2 ОТ, 4-1 в серии) и прокомментировал эпизод со вторым голом омичей, когда нападающий срезал шайбу на клюшку Рида Буше, который отправил её в сетку казанцев.

«Всё оставил в этой серии? Если честно, то да. Особенно когда у меня шайба сошла с крюка (в эпизоде со второй шайбой «Авангарда». — Прим. «Чемпионата»), я прям поник на пару секунд. Пару минут было вообще не по себе. Я должен был её принять, погавкал на неё, а она отскочила. Я стух чуток, но потом Артём помог мне. Один и другой (Лукоянов и Галимов). В принципе, все красавчики, молодчики. Вырвали победу на жилах. Эмоций много оставили.

Пас-то на Буше был хорош, взял это на вооружение? Ну да, почему бы и нет, если с самоиронией поговорить. Бывают такие случайности, оплошности. Постараюсь впредь такого не делать. Буду всегда держать теперь клюшку опущенной.

ЦСКА или СКА в финале? Честно, мне без разницы. Сейчас поулыбаемся чуть и дальше будем смотреть, кто будет следующий соперник. Я ни за кого из них не болею. Болею и люблю только «Ак Барс», — приводит слова Дыняка «ТИ-Спорт».

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«Ак Барс» стал первым финалистом Кубка Гагарина. Казанцы в финале сыграют с победителем финальной серии Западной конференции КХЛ СКА — ЦСКА.