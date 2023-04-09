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Игроки «Ак Барса» не притронулись к кубку за победу в Восточной конференции

Хоккеисты «Ак Барса» не притронулись к кубку за победу в Восточной конференции.

После победы над «Авангардом» в финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина игроки казанского клуба лишь сфотографировались с кубком.

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Напомним, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» завершился пятый матч финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина чемпионата КХЛ сезона-2022/2023. «Ак Барс» принимал на своём льду «Авангард». Победу в дополнительное время со счётом 3:2 одержали хозяева.

«Ак Барс» стал первым финалистом Кубка Гагарина. Казанцы в финале сыграют с победителем пары СКА — ЦСКА. Главный тренер казанцев Зинэтула Билялетдинов вывел клуб из Казани в пятый финал Кубка Гагарина. В трёх решающих сериях казанцы побеждали, в одной — проиграли.