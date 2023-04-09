Крикунов — об отстранении Гусева: Ротенберг прав, если ты выпил, то выкладывайся на игре

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал пропуск форвардом клуба из Санкт-Петербурга Никитой Гусевым четвёртого матча ЦСКА — СКА (1:3). Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что отстранение игрока может быть связано с употреблением алкогольных напитков.

«Ну теперь же он не пьёт, но выпил, да, бывает. Вопрос стоит в количестве. Конечно, Ротенберг правильно поступил, если ты уж выпил, то выкладывайся на игре и пытайся загладить свою вину. А если он ещё на игре не тянет, то нечего пить. Гусев — игрок, он нужен будет команде в следующих матчах. Может быть, завтра он не сыграет тоже, но потом сыграет, или уже завтра увидим его на льду», — приводит слова Крикунова Metaratings.ru.

Гусев является вторым игроком СКА по заброшенным шайбам (пять голов в 13 матчах плей-офф).