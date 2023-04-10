Пастрняк забил 60-й гол в сезоне, повторив с Макдэвидом рекорд НХЛ 27-летней давности

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

В составе «Бостона» хет-трик оформил чешский форвард Давид Пастрняк. На его счету теперь 60 заброшенных шайб в нынешнем сезоне НХЛ. Нападающий стал вторым игроком действующей регулярки, покорившим отметку в 60 заброшенных шайб. Первый — форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, в активе которого 64 гола. Таким образом, сразу два игрока сумели забить 60+ голов в одном сезоне НХЛ. В последний раз такое удавалось Марио Лемье и Яромиру Ягру в сезоне-1995/1996.

Напомним, на счету Пастрняка также 49 ассистов.