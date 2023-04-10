Дементьев — об игре «Авангарда»: недостаточно одного Буше

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал игру «Авангарда» в финальной серии Востока с «Ак Барсом» (1-4).

«Недостаточно одного Рида Буше, необходимо, чтобы и другие лидеры «Авангарда» подключались к более продуктивному взаимодействию. Также необходимо поднимать уровень результативности. Это как раз и является основной проблемой омичей.

Билялетдинов создал достаточно мощное звено: Воронков, Радулов, Сафонов. Не будем забывать, что есть ещё и Кагарлицкий вместе с Шипачёвым. Все эти игроки являются образцом взаимодействия, мастерства, духа и характера, чего так не хватает «Авангарду». Безусловно, они сделали большой шаг вперёд по сравнению с началом чемпионата. Была определённая неуверенность в результатах команды. Но изменения по ходу сезона показали, что команда способна адаптироваться под ситуацию и способна меняться. Но, к сожалению, кто-то побеждает и идёт дальше, а кто-то смотрит на то, до какой стадии он дошёл», — приводит слова Дементьева RT.

Напомним, омский клуб занял третье место в таблице Восточной конференции. В плей-офф «ястребы» в первых двух раундах прошли «Сибирь» (4-1) и «Металлург» (4-0).