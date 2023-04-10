Светлов: огня Радулова или Шипачёва у лидеров-легионеров «Авангарда» не было

Известный тренер, олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986 Сергей Светлов подвёл итог финальной серии Восточной конференции между «Ак Барсом» и «Авангардом» (4-1).

«За счёт чего Казань — первый финалист сезона? В команде отличный сплав опыта и молодости. Сафонову, Воронкову, Галимову, группе молодых защитников помог утвердиться такой энергетический лидер, как Радулов. Плюс в плей-офф и особенно в серии с Омском на высоком уровне сыграли Шипачёв и Кагарлицкий, по сравнению с первой половиной сезона они здорово добавили в движении. Два победных гола Шипачёва в финале конференции — знак качества. Выстреливать в решающие моменты сезона — это мастерство.

Безусловно, выстроенность «Ак Барса» — результат работы тренерского штаба Зинэтулы Билялетдинова. Наша, «динамовская», школа по-прежнему лучшая! Был виден баланс каждой пятёрки, понятна её игровая идея, все роли внутри звеньев оказались расписаны до детали. Отличная командная победа.

На мой взгляд, главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец провёл качественный сезон. Не надо забывать, что в плей-офф Омск прошёл «Сибирь» и «Металлург» лишь с одним поражением, это отличный показатель. Очень важно и то, что Кравец доказал, что и тренеры, ранее работавшие с клубами второго эшелона КХЛ, способны решать высокие задачи. Тренерская рука в «Авангарде» была видна.

Вообще мне показалось, что эмоционально «Авангард» не выдержал накала. Огня Радулова или Шипачёва у лидеров-легионеров Омска Буше или Найта всё-таки не было, хотя в большинстве это большие мастера, стабильно набирающие очки. Да, вёл команду за собой Ткачёв, он запомнился, но одного лидера маловато», — цитирует Светлова Russia-Hockey.ru.

«Ак Барс» стал первым финалистом Кубка Гагарина. Казанцы в финале сыграют с победителем финальной серии Западной конференции КХЛ СКА — ЦСКА.