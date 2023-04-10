Трёхкратный чемпион мира рассказал, кого видит в финале Кубка Гагарина с «Ак Барсом»

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко считает, что ЦСКА одолеет СКА в финале Запада плей-офф и сыграет в решающих матчах Кубка Гагарина с «Ак Барсом».
«Думаю, что в финале пару «Ак Барсу» составит ЦСКА. На мой взгляд, в последних играх московские армейцы показали себя лучше СКА. И по контролю шайбы, и по игре в целом. В последнем матче питерцы до гола вообще не могли ничего сделать, а в случае со второй шайбой повлияла ошибка молодого защитника. Так что я отдаю предпочтение ЦСКА — по организации и по исполнителям армейцы сейчас выглядят куда лучше своих коллег из Петербурга.
А что касается финала, то там ЦСКА уже будет куда сложнее, потому что «Ак Барс», как мы видим, сейчас очень хорошо мотивирован и показывает отличный хоккей. Нас ждёт очень жаркий финал», — приводит слова Терещенко RT.
Напомним, в финальной серии Западной конференции между СКА и ЦСКА счёт равный — 2-2. Пятая игра состоится сегодня, 10 апреля, в Санкт-Петербурге.
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