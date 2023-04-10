Форвард «Авангарда» Ткачёв назвал ключевой матч в серии с «Ак Барсом»

Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачёв считает третий матч в серии с «Ак Барсом» (1-4) решающим.

«Хорошее начало, но что потом пошло не так? В принципе, так же продолжали играть. В третьем периоде защитник хорошо попал – Юдин. Там наш игрок пытался словить на себя, но бросок прошёл. Второй гол был идентичным. Мы не имеем права так играть.

Какой матч ключевой в серии? Третий. Вели в счёте 2:0, шесть минут до конца – и они отыгрались. Я бы не сказал, что от них было что-то сверхъестественное. Так сложилось.

По сезону всё отлично. Но концовочку, конечно, хотелось получше», — приводит слова Ткачёва Metaratings.ru.

Напомним, омский клуб занял третье место в таблице Восточной конференции. В плей-офф «ястребы» в первых двух раундах прошли «Сибирь» (4-1) и «Металлург» (4-0).