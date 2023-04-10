Вудкрофт покидает пост главного тренера минского «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт покинет пост 30 апреля 2023 года, сообщает клуб из столицы Беларуси в своём телеграм-канале.
«Минувший сезон для Вудкрофта стал четвёртым подряд и суммарно пятым в качества главного тренера «зубров». Всего Крэйг провёл у руля команды 303 матча – это рекорд клуба. За время его работы «Динамо» четыре раза выходило в плей-офф, причём трижды кряду, но всякий раз останавливалось на первом раунде.
Благодарим Крэйга за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.
Напомним, в регулярном сезоне-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ минчане заняли восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 68 очков после 68 матчей. В первом раунде плей-офф «Динамо» уступило СКА со счётом 2-4 в серии.
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