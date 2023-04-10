В минском «Динамо» прокомментировали уход Вудкрофта с поста главного тренера

Исполняющий обязанности генерального директора минского «Динамо» Артём Каркоцкий прокомментировал уход Крэйга Вудкрофта с поста главного тренера команды.
«Мне не так долго удалось поработать с Крэйгом Вудкрофтом, однако этого времени хватило для того, чтобы увидеть его профессионализм. С его помощью «Динамо» удалось сделать клубную вертикаль действительно рабочей: лучшие выпускники динамовской школы получили при нём шанс заиграть в главной команде страны – Колячонок, Колосов, Звягин, Пышкайло и другие. Я признателен Вудкрофту за годы, проведенные в «Динамо», но нами принято решение, что пришло время начать новый этап.
Я благодарю Крэйга за вклад в развитие белорусского хоккея и желаю успехов в дальнейшей карьере!» — приводит слова Каркоцкого телеграм-канал «Динамо».
Напомним, ранее стало известно, что Вудкрофт покинет свой пост 30 апреля 2023 года.
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