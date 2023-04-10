Станислав Бочаров прокомментировал свой уход из «Салавата»

Форвард «Амура» и чемпион мира среди молодёжных команд Станислав Бочаров в интервью «Чемпионату» рассказал о своём уходе из «Салавата Юлаева».

«Я играл там в первом-втором звене, мне давали играть. Но это спорт, такое случается. Не сказал бы, что не получилось в команде. Я считаю, что нормально играл, приносил пользу клубу», — сказал Бочаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

31-летний нападающий в сезоне-2022/2023 провёл в уфимском клубе 28 матчей, в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и пятью результативными передачами, набрав в общей сложности девять очков с показателем полезности «+5». После перехода в «Амур» форвард набрал 17 (8+9) результативных баллов за 34 встречи.