Экс-игрок «Салавата Юлаева» рассказал о работе с Виктором Козловым

Форвард «Амура» и бывший игрок «Салавата Юлаева» Станислав Бочаров в интервью «Чемпионату» рассказал о работе с главным тренером уфимцев Виктором Козловым.
«Козлов хороший тренер, профессионал. Не сказал бы, что он скуп на эмоции, все люди разные, думаю, в «Салавате» ему доверяют, я убедился, что он хороший специалист. Он открытый человек, к которому можно подойти, поговорить, спросить о чём-то, и он подскажет. Он всегда помогал, настраивал команду. На скамейке, может, он не особо показывает эмоции, но в раздевалке всегда нас приободрял», — сказал Бочаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.
31-летний нападающий в сезоне-2022/2023 провёл в уфимском клубе 28 матчей, в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и пятью результативными передачами.
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