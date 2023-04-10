Председатель Федерации хоккея Беларуси подвёл итоги работы Вудкрофта в «Динамо»

Председатель Федерации хоккея Республики Беларусь Дмитрий Басков подвёл итоги работы главного тренера минского «Динамо» Крэйга Вудкрофта.
«Именно с приходом Вудкрофта «Динамо» сместило вектор с попыток собрать у себя исключительно белорусскую дрим-тим на привлечение и развитие молодых белорусов. Крэйг действительно нашёл «химию», при которой наша молодёжь раскрывалась и впоследствии становилась лидерами команды: Шарангович, Усов, Соловьёв, Колосов, Протас, Колячонок, Пинчук – эти ребята заиграли на достаточно высоком уровне именно в период работы Вудкрофта.
Но, даже несмотря на то, что и выбранная стратегия показала свою эффективность, и «Динамо» удалось выйти в плей-офф три года подряд, уверен, что пришло время добавить команде новой энергии. Возможно, новый тренер даст клубу именно тот импульс, которого и сама команда, и многочисленные болельщики заслуживают давно», — заявил Басков.
Напомним, ранее стало известно, что Вудкрофт покинет свой пост 30 апреля 2023 года.
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