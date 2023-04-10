Макдэвид рассказал, как капитанство в «Эдмонтоне» влияет на него
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Канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид ответил на вопрос, как капитанство в клубе влияет на него.
«Я чувствую, что нахожусь в уникальном положении, чтобы расти в этой роли и учиться на ошибках. Мне действительно комфортно быть капитаном и лидером, более, чем когда-либо прежде», — приводит слова Макдэвида официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Напомним, сейчас на счету Макдэвида 151 очко в текущем регулярном чемпионате. Коннор стал шестым игроком в истории НХЛ, набравшим 150+ очков за один сезон. В этом сезоне на его счету 63 гола и 87 результативных передач.
В следующем матче регулярного сезона НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» сыграет в гостях с «Колорадо Эвеланш» 12 апреля (4:30 мск).
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