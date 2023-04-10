СКА — ЦСКА: онлайн-трансляция матча Кубка Гагарина начнётся в 19:30

Сегодня, 10 апреля, в Санкт-Петербурге пройдёт пятый матч финальной серии Западной конференции плей-офф КХЛ между СКА и ЦСКА.
Матч стартует в 19:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В первом матче серии москвичи вырвали победу в овертайме — 3:2. Во второй встрече клуб с берегов Невы был сильнее — 2:1. В третьем матче ЦСКА всухую крупно обыграл СКА — 4:0. В четвёртой встрече клуб из Санкт-Петербурга одержал волевую победу — 3:1. Счёт в серии равный — 2-2.
Следующие встречи пройдут 12 и, в случае необходимости, 14 апреля 2023 года.
Напомним, в сезонной серии команды разделили победы поровну, по три раза каждый коллектив одерживал победу. Клубы в пятый раз подряд встречаются в финале Запада. В прошлом сезоне победу в семи матчах одержали московские армейцы, которые в итоге стали обладателями Кубка Гагарина.
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