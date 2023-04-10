Экс главный тренер «Авангарда» Герсонский похвалил команду за игру в сезоне КХЛ

Бывший главный тренер «Авангарда» Сергей Герсонский подвёл итог сезона омского клуба.

«Сезон, конечно, можно оценивать как положительный. Много изменений в составе произошло за этот период. Начало сезона было не совсем хорошим. Команда после таких ударов окрепла, встала на ноги и показывала достаточно добротный, интересный хоккей на протяжении всего сезона. Дело случая, что несколько игр заканчивались овертаймами. Тут трудно судить, насколько «Авангард» оказался беспомощным в плане побед в овертайме.

С другой стороны, наверное, всё-таки яркие игроки были в «Авангарде», они могли решить исход матча, но не всегда они это делали – тем более в конце сезона. Нужно с пониманием к ним отнестись. Они старались из себя выжать максимум.

Если бы ещё было хотя бы одно звено, которое могло поддержать команду в этот период времени, то результат был бы несколько иным», – сказал Герсонский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.