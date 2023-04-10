«В душе одни ругательства». Форвард «Ак Барса» Дыняк — о выходе в финал Кубка Гагарина

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк рассказал о победе над «Авангардом» (4-1 в серии) и об эмоциях после выхода казанцев в финал Кубка Гагарина.

«Честно, охренительные эмоции. Могу только поблагодарить болельщиков, команду. Сделали большое дело. Давно не выходили в финал. Эмоции переполняют. В душе одни ругательства.

Как удалось переломить игру с 0:2? За счёт характера. В перерыве тренерский штаб подсказал нам ошибки, направил в нужное русло. Выиграть три овертайма в серии удалось за счёт характера, работоспособности. У нас мастеровитые ребята, которые в нужный момент сделали своё дело, они молодцы. Это, конечно, командная победа, но мастеровитые ребята решают в такие микромоменты.

Какие ожидания от финала? В финале никогда не играл. Для меня это всё в новинку, как и для многих ребят в команде. Мы сейчас это все переварим, отдохнём и будем готовиться к финалу», — приводит слова Дыняка «РБ Спорт».

«Ак Барс» сыграет в финале Кубка Гагарина впервые за пять лет. Соперником казанского клуба в решающей серии станет победитель пары СКА – ЦСКА.