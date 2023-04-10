«Металлург» подтвердил назначение Разина главным тренером

Хоккейный клуб «Металлург» в своём телеграм-канале сообщил о подписании контракта с Андреем Разиным. Соглашение со специалистом рассчитано на два года.
«За «Металлург» в регулярных чемпионатах и плей-офф Андрей Разин провёл 344 матча, в которых набрал 237 (83+154) очков. В еврокубках у него 29 матчей, 9 голов, 14 передач. В период выступления за «Металлург» в сборной России – 19 матчей, 6 голов, 10 передач.
После окончания карьеры он работал тренером детских и юношеских команд, был хоккейным агентом, комментатором на федеральном канале. Профессиональная тренерская карьера Андрея Разина началась в 2012 году в команде ВХЛ «Кристалл» (Саратов). Затем Андрей Владимирович был главным тренером «Ижстали» (с которой стал серебряным призёром чемпионата ВХЛ — 2014/2015), «Автомобилиста», «Югры», «Адмирала» и «Северстали».
С возвращением в «Металлург», Андрей Владимирович!» — говорится в сообщении.
По информации «Чемпионата», помощниками Разина, вероятнее всего, будут бывшие тренеры «Северстали» Евгений Михалкевич и Юрий Трубачёв.
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