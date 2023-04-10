Разин прокомментировал назначение на пост главного тренера в «Металлург»

Новый главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал о переговорах с клубом и назначении на пост.
«Переговоры начались после того, как «Металлург» вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина. Мне позвонил Сергей Юрьевич (спортивный директор клуба Сергей Гомоляко. — Прим. «Чемпионата»), мы встретились, поговорили. Я дал принципиальное согласие, был у меня также разговор и с Виктором Филипповичем (президент клуба Виктор Рашников. — Прим. «Чемпионата»), была поставлена задача. Обсудили примерный состав команды, после чего подписали контракт.
«Металлург» был приоритетным вариантом, остальные я просто дальше не стал рассматривать. Тренер всегда мечтает получить приглашение в команду, перед которой стоит задача выиграть Кубок Гагарина, и она всегда в приоритете. Что касается работы с молодёжью, то это всё взаимосвязано. Я всегда придерживаюсь такой мысли, что на льду всегда играет сильнейший. Молодой это игрок или в зрелом возрасте. Он должен каждый день это доказывать своей работой», — цитирует Разина ТАСС.
Напомним, соглашение со специалистом рассчитано на два года. По информации «Чемпионата», помощниками Разина, вероятнее всего, будут бывшие тренеры «Северстали» Евгений Михалкевич и Юрий Трубачёв.
- 10 апреля 2023
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