Дементьев назвал преимущества СКА и ЦСКА в финальной серии Запада

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев рассказал об исходе противостояния ЦСКА и СКА в полуфинальной серии Кубка Гагарина.
«Финалы конференций в этом году крайне непредсказуемы. Не возьмусь говорить о том, кто победит, ЦСКА или СКА. Каждая команда обладает своим преимуществом. Состав московских армейцев не так давно выигрывал Кубок Гагарина. У питерской команды хороший игровой рисунок, серьёзная и длинная скамейка, которая позволяет производить всевозможные перестановки для достижения результата. Может быть такое, что одна из команд может доминировать и выглядеть лучше, но на её результат повлияет случайная шайба либо же, наоборот, незаброшенная шайба. Увидим. За это мы и любим хоккей», — заявил Дементьев RT.
Напомним, счёт в финальной серии Западной конференции равный — 2-2. Пятый матч состоится сегодня, 10 апреля, в Санкт-Петербурге.
- 10 апреля 2023
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