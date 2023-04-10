Разин рассказал, кто войдёт в его тренерский штаб в «Металлурге»

Новый главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал, кто войдёт в его тренерский штаб. Как сообщал ранее «Чемпионат», помощниками Разина стали бывшие тренеры «Северстали» Евгений Михалкевич и Юрий Трубачёв.

«Юрий Трубачёв и Евгений Михалкевич должны были сегодня подписать контракты, сейчас находимся в поиске тренера по физподготовке, будет ещё один тренер по защитникам. Кандидатура тоже обсуждается.

Общение с агентами — это тяжёлый и психологический момент, тем более когда запросы их не совпадают с теми финансами, где я был раньше. А здесь я могу спокойно заниматься тренировочным процессом, и это для меня хорошо. Я уже и работал в таких условиях, мы с Сергеем Юрьевичем (спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко. — Прим. «Чемпионата») давно знакомы, знаем друг друга, поэтому мы не с разных планет. Мнение о хоккее у нас приблизительно одинаковое, мы и играли в один хоккей практически, в одном амплуа, поэтому разногласий по игре и хоккеистам у нас быть не должно. Просто он отвечает за финансовую часть, а я — именно за хоккей», — цитирует Разина ТАСС.

Напомним, соглашение с Андреем Разиным рассчитано на два года.