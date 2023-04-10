Пастрняк повторил достижение Уэйна Гретцки и Майка Босси

Чешский форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз».
На счету 26-летнего нападающего теперь 60 заброшенных шайб в нынешнем сезоне. Как сообщает пресс-служба лиги, Пастрняк лишь третий игрок в истории НХЛ, кому удалось преодолеть отметку в 60 шайб с помощью хет-трика. Ранее это сделали Уэйн Гретцки в сезоне-1981/1982 и Майк Босси в сезоне-1980/1981.
Также Пастрняк стал восьмым игроком в НХЛ, кто добрался до отметки в 300 голов с помощью хет-трика в игре.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» принимала «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.
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