Пастрняк повторил достижение Уэйна Гретцки и Майка Босси

Чешский форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз».

На счету 26-летнего нападающего теперь 60 заброшенных шайб в нынешнем сезоне. Как сообщает пресс-служба лиги, Пастрняк лишь третий игрок в истории НХЛ, кому удалось преодолеть отметку в 60 шайб с помощью хет-трика. Ранее это сделали Уэйн Гретцки в сезоне-1981/1982 и Майк Босси в сезоне-1980/1981.

Также Пастрняк стал восьмым игроком в НХЛ, кто добрался до отметки в 300 голов с помощью хет-трика в игре.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» принимала «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.