«Северсталь» продлила контракт с третьим бомбардиром команды в сезоне

«Северсталь» в своём телеграм-канале объявила о продлении соглашения с нападающим Кириллом Пилипенко.

Отмечается, что новый контракт заключён на два сезона.

«Мы очень рады, что Кирилл остаётся с нами на два сезона!» — говорится в сообщении.

Напомним, в сезоне-2022/2023 26-летний нападающий принял участие в 61 встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил 12 шайб и отдал 25 результативных передач, суммарно набрав 37 очков при общем показателе полезности «-9». Пилипенко стал третьим бомбардиром череповецкой команды, уступив лишь Робину Прессу (42) и Игорю Гераськину (43). В плей-офф российский форвард записал на свой счёт лишь 1 (0+1) результативный балл в четырёх матчах при показателе полезности «-2».