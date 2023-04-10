«Северсталь» продлила контракт с третьим бомбардиром команды в сезоне
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«Северсталь» в своём телеграм-канале объявила о продлении соглашения с нападающим Кириллом Пилипенко.
Отмечается, что новый контракт заключён на два сезона.
«Мы очень рады, что Кирилл остаётся с нами на два сезона!» — говорится в сообщении.
Напомним, в сезоне-2022/2023 26-летний нападающий принял участие в 61 встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил 12 шайб и отдал 25 результативных передач, суммарно набрав 37 очков при общем показателе полезности «-9». Пилипенко стал третьим бомбардиром череповецкой команды, уступив лишь Робину Прессу (42) и Игорю Гераськину (43). В плей-офф российский форвард записал на свой счёт лишь 1 (0+1) результативный балл в четырёх матчах при показателе полезности «-2».
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