Третий бомбардир «Северстали» объяснил, почему продлил контракт с череповчанами
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Российский нападающий «Северстали» Кирилл Пилипенко прокомментировал продление контракта с череповецким клубом. Форвард подписал новое соглашение на два сезона.
«Мне нравится играть в «Северстали», также нравится сам город. Небольшой и уютный. Всегда крутая атмосфера на матчах благодаря болельщикам. Огромное спасибо хоккейному клубу за доверие. Надеюсь, что следующий сезон сложится для нас отлично!» — приводит слова Пилипенко официальный телеграм-канал «Северстали».
Напомним, сегодня, 10 апреля, «Северсталь» объявила о продлении контракта с 26-летним форвардом. Нападающий стал третьим бомбардиром череповчан в регулярном чемпионате. Пилипенко, приняв участие в 61 встрече, записал на свой счёт 37 (12+25) очков.
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