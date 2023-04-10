А. Галимов: у «Авангарда» неразворотливые защитники, нужно было заставлять их напрягаться

Нападающий «Ак Барса» Артём Галимов ответил на вопрос, за счёт чего команда четыре матча подряд побеждает в третьем периоде, а также назвал ключевой фактор в выигранной серии с «Авангардом» (4-1).
«Думаю, больше желания победить. Ещё – дисциплина. Играли правильно. У них большие неразворотливые защитники, нужно было заставлять их напрягаться. Иначе бы мы продолжали терять шайбу – и ничего не бы не получилось.
Ключевой момент в серии? Наверное, больше хотели выиграть. Для нас это как война – и мы победили», — сказал Галимов в интервью Metaratings.
В финале Кубка Гагарина «Ак Барс» сыграет с победителем противостояния ЦСКА — СКА. На данный момент счёт в серии двух армейских команд 2-2. Пятая встреча пройдёт сегодня, 10 апреля, в Санкт-Петербурге.
- 10 апреля 2023
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