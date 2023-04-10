Вудкрофт — о расставании с «Динамо»: я говорю «До свидания», а не «Прощайте»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт, который после 30 апреля покинет клуб, подвёл итоги своей работы в белорусской команде, поблагодарив её руководство, персонал и болельщиков.
«Я впервые приехал в Беларусь по хоккейным делам 17 лет назад. С тех пор страна стала близка моему сердцу. Я рад, что стал частью системы развития хоккея в Беларуси. Я делал и буду делать всё, что в моих силах, чтобы помогать белорусскому хоккею двигаться вперёд.
Последние четыре года были особенно интересными. Случались взлёты и падения, но если подвести итоги — мы провели смену поколений в «Динамо» и сборной, подготовили не только новых белорусских игроков, но и новых тренеров, персонал к работе на высоком уровне. За последние три года 29 новых белорусских игроков дебютировали в составе «Динамо», многие из них уже вошли и ещё войдут в ближайшее время в состав национальной команды Беларуси, топовых клубов КХЛ и клубов НХЛ. При этом мы регулярно выходили в плей-офф КХЛ, опережая сопоставимые по бюджету и возможностям команды КХЛ, выиграли Кубок Первого канала с молодой сборной Беларуси.
Я оставляю свои посты в клубе и сборной с чистой душой и спокойным сердцем – я делал всё, что в моих силах. Тренеры, которые придут после меня, получат хорошее наследство. Думаю, мне это удалось.
Я благодарен всем руководителям, с которыми мне довелось работать в «Динамо» и сборной за все годы моего присутствия в хоккее Беларуси. Спасибо за доверие и поддержку!
Большое спасибо за совместную работу всем коллегам: игрокам, тренерам, сотрудникам клуба, сборной и Федерации хоккея Беларуси.
Спасибо журналистам и комментаторам за то, что всегда держите в тонусе.
И, конечно, особая благодарность болельщикам – вы лучшие!
Искренне надеюсь, что сегодня я говорю «До свидания», а не «Прощайте».
До новых встреч!» — приводит слова Вудкрофта пресс-служба минского «Динамо».
Напомним, о том, что канадец не останется в клубе из столицы Беларуси, стало известно сегодня, 10 апреля.
- 10 апреля 2023
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