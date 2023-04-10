Форвард «Ак Барса» Галимов назвал основное отличие ЦСКА от СКА
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Нападающий «Ак Барса» Артём Галимов ответил на вопрос, с кем предпочёл бы сыграть в финале Кубка Гагарина, а также назвал главное отличие московских армейцев от питерских.
«ЦСКА – больше строгая, дисциплинированная команда. СКА – более своеобразная, может придумать что-то. А так, без разницы. Главное – мы в финале», — сказал Галимов в интервью Metaratings.
Напомним, в финале Восточной конференции плей-офф КХЛ казанцы уверенно обыграли омский «Авангард» (4-1) и стали первыми финалистами Кубка Гагарина.
На данный момент счёт в серии между СКА и ЦСКА 2-2. Пятая встреча пройдёт сегодня, 10 апреля, в Санкт-Петербурге. Игра начнётся в 19:30. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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