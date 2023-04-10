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СКА — ЦСКА. Прямая трансляция
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Стали известны составы СКА и ЦСКА на пятый матч финала Запада Кубка Гагарина

Стали известны составы СКА и ЦСКА на пятый матч финала Запада Кубка Гагарина
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Сегодня, 10 апреля, в Санкт-Петербурге пройдёт пятый матч финальной серии Западной конференции плей-офф КХЛ между СКА и ЦСКА. После четырёх встреч счёт в серии — 2-2.

Клубы объявили составы на сегодняшний матч. Игра начнётся в 19:30 мск. Напомним, «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 5-й матч
10 апреля 2023, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
1-й период
2 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Никишин (Фальковский, Волков) – 06:51 (5x5)   2:0 Галимов (Прохоркин, Камалов) – 07:28 (5x5)   2:1 – 13:00 (5x5)

Напомним, в сезонной серии команды разделили победы поровну, по три раза каждый коллектив одерживал победу. Клубы в пятый раз подряд встречаются в финале Западной конференции. В прошлом сезоне победу в семи матчах одержали московские армейцы, которые в итоге стали обладателями Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии магнитогорский «Металлург».

Следующий, шестой матч серии между ЦСКА и СКА пройдёт 12 апреля в Москве.

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