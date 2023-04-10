Стали известны составы СКА и ЦСКА на пятый матч финала Запада Кубка Гагарина

Сегодня, 10 апреля, в Санкт-Петербурге пройдёт пятый матч финальной серии Западной конференции плей-офф КХЛ между СКА и ЦСКА. После четырёх встреч счёт в серии — 2-2.

Клубы объявили составы на сегодняшний матч. Игра начнётся в 19:30 мск. Напомним, «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, в сезонной серии команды разделили победы поровну, по три раза каждый коллектив одерживал победу. Клубы в пятый раз подряд встречаются в финале Западной конференции. В прошлом сезоне победу в семи матчах одержали московские армейцы, которые в итоге стали обладателями Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии магнитогорский «Металлург».

Следующий, шестой матч серии между ЦСКА и СКА пройдёт 12 апреля в Москве.