Минспорта: в вопросе количества легионеров в КХЛ нужно сохранять баланс между ФХР и лигой

Заместитель министра спорта России Алексей Морозов рассказал, на какие факторы опиралось министерство, когда утверждало инициативу Федерации хоккея России (ФХР) сократить число легионеров в КХЛ с пятерых до трёх начиная с сезона-2023/2024.

«По закону вопрос количества легионеров – прерогатива федерации, но утверждается лимит действительно приказом Минспорта. Инициатива принадлежит федерации. Далее идёт обсуждение широким кругом участников – обязательно лига. При необходимости, если вопрос сложный, мы собираем экспертный совет. Это официальный орган при Министерстве спорта. Но, как правило, между мнениями федерации и лиги находим компромисс. У федерации, естественно, свой интерес. Это подготовка спортсменов и получение качественных игроков для сборной. У лиги свои резоны – звёзды, зрелищность, коммерция. Здесь нужно сохранять баланс, что мы и стараемся сделать.

Если говорить о ФХР и КХЛ, мы знаем, что у этих организаций тесные связи. Например, представители федерации присутствуют в руководящих органах лиги. И наоборот. Не стоит забывать, что права на проведение чемпионата России принадлежат ФХР. И раз федерация передаёт их КХЛ, то её в целом устраивает работа лиги, она отвечает целям и задачам ФХР.

Мы очень довольны тем, как развивается КХЛ. И особенно тем, что сделано за последние 10 лет. И с точки зрения качества проведения спортивных мероприятий. И с точки зрения их освещения в СМИ и развития своих медиа. И с точки зрения работы с болельщиками, что подтверждается заполняемостью трибун и отсутствием какой-либо агрессии. И с точки зрения ряда других критериев. Мы очень довольны, что запущен механизм распределения между клубами доходов лиги и наличием процесса обсуждения любого вопроса с участниками соревнования перед его вынесением на совет директоров. Существуют и спорные моменты. Например, непросто принимался потолок зарплат. Но все шаги по его введению были согласованы с ФХР и приводились к общему знаменателю внутри лиги. Также мы довольны работой, проводимой КХЛ, по развитию МХЛ и ЖХЛ. Мы видим, как растёт география и качество этих турниров», — сказал Морозов в интервью пресс-службе КХЛ.