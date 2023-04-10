ЦСКА ушёл с 0:2 в первом периоде пятого матча финала Запада со СКА
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В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит пятый матч серии финала Западной конференции Кубка Гагарина, в котором СКА принимает ЦСКА.
Завершился первый период, по итогам которого зафиксирована ничья 2:2.
Примечательно, что уже к восьмой минуте хозяева вели 2:0 благодаря шайбам Александра Никишина и Эмиля Галимова. Однако армейцы столицы смогли найти в себе силы сравнять счёт — Андрей Светлаков и Михаил Григоренко сделали это с интервалом в 53 секунды.
Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 5-й матч
10 апреля 2023, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
3-й период
2 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Никишин (Фальковский, Волков) – 06:51 (5x5) 2:0 Галимов (Прохоркин, Камалов) – 07:28 (5x5) 2:1 Светлаков (Слепышев, Карнаухов) – 12:42 (5x5) 2:2 Григоренко (Мамин, Соркин) – 13:35 (5x5) 2:3 Григоренко (Слепышев, Макаров) – 32:45 (5x5)
На данный момент счёт в серии между двумя армейскими командами 2-2.
Напомним, «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В сезонной серии команды разделили победы поровну, по три раза каждый коллектив одерживал победу. Клубы в пятый раз подряд встречаются в финале Западной конференции.
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