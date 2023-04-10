ЦСКА ушёл с 0:2 в первом периоде пятого матча финала Запада со СКА

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит пятый матч серии финала Западной конференции Кубка Гагарина, в котором СКА принимает ЦСКА.

Завершился первый период, по итогам которого зафиксирована ничья 2:2.

Примечательно, что уже к восьмой минуте хозяева вели 2:0 благодаря шайбам Александра Никишина и Эмиля Галимова. Однако армейцы столицы смогли найти в себе силы сравнять счёт — Андрей Светлаков и Михаил Григоренко сделали это с интервалом в 53 секунды.

На данный момент счёт в серии между двумя армейскими командами 2-2.

Напомним, «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В сезонной серии команды разделили победы поровну, по три раза каждый коллектив одерживал победу. Клубы в пятый раз подряд встречаются в финале Западной конференции.