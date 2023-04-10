Шикарная шайба Григоренко в ворота СКА в первом периоде пятого матча финала Запада
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В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит пятый матч серии финала Западной конференции Кубка Гагарина, в котором СКА принимает ЦСКА.
Завершился первый период, по итогам которого зафиксирована ничья 2:2.
Вторую шайбу москвичей в этой встрече забросил нападающий Михаил Григоренко, а сам гол получился в высшей степени мастерским.
«Чемпионат» предлагает посмотреть красивое исполнение форварда ЦСКА.
На данный момент счёт в серии между двумя армейскими командами ничейный — 2-2.
Напомним, «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В сезонной серии команды разделили победы поровну, по три раза каждый коллектив одерживал победу. Клубы в пятый раз подряд встречаются в финале Западной конференции.
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