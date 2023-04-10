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Григоренко сделал дубль, ЦСКА впереди 3:2 после двух периодов в пятом матче со СКА

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит пятый матч серии финала Западной конференции Кубка Гагарина, в котором СКА принимает ЦСКА.

Завершился второй период, по итогам которого москвичи впереди со счётом 3:2. Дубль в составе ЦСКА сделал нападающий Михаил Григоренко. Особенно красивой получилась его первая шайба, заброшенная в первом периоде.

Примечательно, что уже к восьмой минуте матча хозяева вели 2:0, однако гости нашли в себе силы перевернуть ход встречи.

На данный момент счёт в серии между двумя армейскими командами ничейный — 2-2.

Напомним, «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В сезонной серии команды разделили победы поровну, по три раза каждый коллектив одерживал победу. Клубы в пятый раз подряд встречаются в финале Западной конференции.