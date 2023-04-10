Стало известно расписание финала Кубка Гагарина

КХЛ в официальном телеграм-канале опубликовала расписание финала розыгрыша Кубка Гагарина.
Первый матч состоится 17 апреля. Затем финалисты сыграют 19, 21 и 23 апреля. В случае необходимости дополнительные встречи состоятся 25, 27 и 29 апреля.
Отметим, что пока известен только один финалист — «Ак Барс». Вторую путёвку в финал разыгрывают ЦСКА и СКА. В том случае, если подопечные Сергея Фёдорова выйдут победителем, первые два матча решающей серии пройдут в Москве. Третий и четвёртый состоятся в Казани. В случае необходимости пятый проведут в Москве, шестой — в Казани, седьмой — в Москве.
Если полуфинальную серию выиграет СКА, то решающая серия стартует в Санкт-Петербурге. Затем третью и четвёртую встречи команды проведут в Казани. Там же в случае необходимости сыграют шестой матч серии. Пятую и седьмую встречи СКА и «Ак Барс» проведут в Санкт-Петербурге.
- 10 апреля 2023
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