Р. Ротенберг — о 3:7: лучшая игра СКА, но счёт на табло
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал крупное поражение команды в пятом матче финальной серии Западной конференции плей-офф КХЛ с ЦСКА (3:7, 2-3).
«Честно, наша лучшая игра. С точки зрения моментов, всех деталей. Статистика не врёт, но счёт на табло, поэтому нам нужно убрать свои ошибки. И всё будет хорошо. Мы готовимся к следующей встрече. Самая важная игра – это следующая, поэтому готовимся», — сказал Ротенберг в эфире КХЛ ТВ.
Напомним, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился пятый матч финальной серии Западной конференции плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:3 (2:2, 1:0, 4:1).
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