Хоккеисты ЦСКА и СКА устроили массовую драку после финальной сирены

После финальной сирены пятой встречи финала Запада между СКА и ЦСКА произошла массовая драка.

Защитник санкт-петербургской команды Андрей Педан ударил клюшкой нападающего москвичей Владислава Каменева по плечу. После этого сразу же началась потасовка, переросшая в массовую драку. Несмотря на это, никого из хоккеистов не наказали штрафами.

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Отметим, что на последней минуте встречи случилось сразу два эпизода, когда игроки поддавались эмоциям. За 45 секунд до завершения периода Ярослав Дыбленко и Александр Никишин получили по две минуты за грубость. На 59:59 Андрей Педан получил две минуты за блокировку и ещё две — за грубость.

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился пятый матч финальной серии Западной конференции плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:3 (2:2, 1:0, 4:1).