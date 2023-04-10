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А. Юдин: два раза СКА отыгрался. Почему бы не отыграться в третий?

А. Юдин: два раза СКА отыгрался. Почему бы не отыграться в третий?
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Бывший защитник СКА и сборной России Александр Юдин верит, что в финальной серии Запада между санкт-петербургской командой и ЦСКА будет седьмой матч.

«Мы помним, что СКА уступал в серии 0-1 и 1-2, а потом сравнивал счёт. Два раза отыгрались, почему бы не отыграться в третий? Кажется, сейчас нет особого значения, в каком городе проходят матчи, на первый план выходит состояние в конкретный день. Судейство? Было много зацепов, подножек — мелкого фола, на который не обращали внимания. Тут нужно выбрать одну манеру судейства и следовать ей, а то мы в одном матче видим одно, в другом — другое. В целом мы увидели мощнейшее начало от СКА — тьма бросков, моменты, эмоции, голы. А потом пошли индивидуальные ошибки, которые в целом нехарактерны для петербуржцев — все голы москвичи забили с открытых бросков без сопротивления. Думаю, эти эпизоды штаб хозяев разберёт, послезавтра будет совсем другой хоккей», — сказал Юдин «Чемпионату».

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