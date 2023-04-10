С. Фёдоров — о драке в матче со СКА: вы всё видели. Это не красит хоккей, это неуважение

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал драку после победы в пятом матче серии финала Запада со СКА (7:3, 3-2).

«Спасение Рейдеборна на Яшкине — один из важных моментов. Мы неудачно сыграли в зоне соперника и получили острый выход. Адам молодец, сориентировался, сделал всё, чтобы шайба не прошла мимо него. Это важный момент, но только один из моментов игры.

Массовая драка после сирены? Комментировать нечего, думаю, обслуживающий персонал игры тоже задействован в этом. Думаю, это не красит хоккей, это неуважение. Эмоции приветствуются, но мы эмоции направляем на игру, на борьбу. Всё остальное вы видели. Это эмоциональная игра. Ребята не сдержались. Единственный плюс — думаю, все закончили матч без травм», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.