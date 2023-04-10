Результаты матчей плей-офф КХЛ 10 апреля, турнирная сетка

10 апреля в Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день розыгрыша Кубка Гагарина — 2023. Была проведена одна встреча финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина.
В Санкт-Петербурге состоялся пятый матч между СКА и ЦСКА. Хозяева к восьмой минуте уже выигрывали со счётом 2:0, однако москвичи отыгрались к 14-й минуте. Затем ЦСКА забил ещё трижды подряд. В концовке матча команды на двоих забили ещё три гола. В итоге подопечные Сергея Фёдорова одержали крупную победу со счётом 7:3. Счёт в серии — 3-2 в пользу ЦСКА.
Следующий матч в серии финала Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина состоится 12 апреля в Москве. Встреча начнётся в 10:30 мск.
Напомним, в сезонной серии команды разделили победы поровну, по три раза каждый коллектив одерживал победу. Клубы в пятый раз подряд встречаются в финале Запада.
- 10 апреля 2023
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