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Результаты матчей плей-офф КХЛ 10 апреля, турнирная сетка

Результаты матчей плей-офф КХЛ 10 апреля, турнирная сетка
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10 апреля в Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день розыгрыша Кубка Гагарина — 2023. Была проведена одна встреча финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина.

В Санкт-Петербурге состоялся пятый матч между СКА и ЦСКА. Хозяева к восьмой минуте уже выигрывали со счётом 2:0, однако москвичи отыгрались к 14-й минуте. Затем ЦСКА забил ещё трижды подряд. В концовке матча команды на двоих забили ещё три гола. В итоге подопечные Сергея Фёдорова одержали крупную победу со счётом 7:3. Счёт в серии — 3-2 в пользу ЦСКА.

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 5-й матч
10 апреля 2023, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 7
ЦСКА
Москва
1:0 Никишин (Фальковский, Волков) – 06:51 (5x5)   2:0 Галимов (Прохоркин, Камалов) – 07:28 (5x5)   2:1 Светлаков (Слепышев, Карнаухов) – 12:42 (5x5)   2:2 Григоренко (Мамин, Соркин) – 13:35 (5x5)   2:3 Григоренко (Слепышев, Макаров) – 32:45 (5x5)   2:4 Окулов (Плотников, Провольнев) – 46:08 (5x5)   2:5 Мамин (Григоренко, Нестеров) – 51:38 (5x5)   3:5 Волков (Бардаков, Прохоркин) – 54:14 (6x5)   3:6 Григоренко (Мамин, Классон) – 54:28 (en)   3:7 Окулов – 58:27 (en)

Следующий матч в серии финала Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина состоится 12 апреля в Москве. Встреча начнётся в 10:30 мск.

Турнирная сетка Кубка Гагарина

Напомним, в сезонной серии команды разделили победы поровну, по три раза каждый коллектив одерживал победу. Клубы в пятый раз подряд встречаются в финале Запада.

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