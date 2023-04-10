Р. Ротенберг — о провалах команды: больше таких ошибок не допустим. Всё в руках СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал крупное поражение в пятом матче серии финала Запада с ЦСКА (3:7, 2-3).
«Дарили ЦСКА контратаки? У нас есть своя система, мы по ней играем. Два момента, два гола, по броскам было 13:1. Это наши ошибки, соперник их ждёт. А мы больше таких ошибок не допустим.
Мы не ищем козлов отпущения, мы команда, вместе выигрываем и проигрываем. У победы много отцов, а поражение — сирота. Держимся все вместе. Каждый понимает, что может улучшить, не допускать. В истории бывают разные ситуации, в плей-офф бывает крупный счёт, но следующая игра начинается с 0:0. Всё в наших руках. Перегруппируемся и будем сильнее.
Сможем ли переломить серию? Вы же видите, что у нас это получается. Будем биться, работать, как мы умеем. У нас Суперсерия, мы сыграли с ЦСКА шесть матчей в регулярке и уже пять в плей-офф. Равные соперники, равная игра, ничего страшного не произошло. Это наш путь», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 10 апреля 2023
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