Главный тренер СКА — о массовой драке с ЦСКА: здесь любые методы хороши

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал крупное поражение в пятом матче серии финала Запада с ЦСКА (3:7, 2-3).

«Массовая драка? Это же не первая потасовка, она была и во второй игре в Питере. Это эмоции, это хоккей. Все ребята хотят победить, это хорошо. Это схватка, все бьются и хотят выиграть. Здесь любые методы хороши. Мы никогда не будем сетовать на околохоккейные вещи, судьи разберутся, они профессионалы. Мы тоже сделаем свои выводы и пойдём вперёд», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился пятый матч финальной серии Западной конференции плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:3 (2:2, 1:0, 4:1).