«Встретимся в Питере». Роман Ротенберг — при счёте 2-3 в серии с ЦСКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал крупное поражение в пятом матче серии финала Запада с ЦСКА (3:7, 2-3).
«Мы не раз в сезоне снимали вратаря и выигрывали встречи. Это детали, мы гол забили, надо было ещё забивать. Сохрани шайбу, выиграй единоборство, забей — и совсем другая уже ситуация. Но нельзя было до этого доводить. По всем показателям сыграли лучшую игру, но допустили ошибки, которые нельзя было допускать.
Вопросы по составу — вопросы следующего матча, мы это никак не афишируем. Гусев? Наше внутреннее дело, мы это не комментируем. А состав на следующий матч вы увидите за час до игры.
Финалы конференции с ЦСКА? Я очень рад этим играм, это очень сильный соперник. Мы выходим на новый уровень, каждый игрок получает опыт, который будет нужен для развития нашей команды. Мы готовы играть с ЦСКА, чем сильнее соперник, тем лучше для нас. Идея перекрёстного плей-офф? Мы это не решаем, нам дают соперника, мы с ним играем. Зал битком, люди радуются, позитивная атмосфера на арене. Начали здорово, по сути, это была наша лучшая игра в плей-офф, но счёт не лучший. Нужно делать так, чтобы счёт был в нашу пользу.
Встретимся в Питере», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 10 апреля 2023
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