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«Попался в капкан». Кетов — о массовой драке в матче с ЦСКА

«Попался в капкан». Кетов — о массовой драке в матче с ЦСКА
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Форвард СКА Евгений Кетов поделился мыслями о драке после финальной сирены в пятой встрече финала Запада с ЦСКА (3:7, 2-3). По окончании матча игроки устроили массовую потасовку. Драка началась с удара клюшкой со стороны защитника СКА Андрея Педана, задевшего нападающего ЦСКА Владислава Каменева.

«Момент такой, попало. Что сделаешь? Попался в капкан (смеётся).

Мой друг Шипачёв ждёт в финале? Он молодец, рад за него. Мы пока думаем о следующем матче, рано ещё о финале думать. Всё в наших руках, лёд скользкий, шайба круглая», — передаёт слова Кетова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, ЦСКА в Санкт-Петербурге крупно обыграл СКА со счётом 7:3. Москвичи благодаря этой победе повели в серии — 3-2.

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