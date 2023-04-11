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Илья Самсонов признан второй звездой матча с «Флоридой»

В Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в этой встрече одержали хозяева в овертайме со счётом 2:1.

После окончания матча пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов встречи. Первой звездой матча признан канадский нападающий гостей Джон Таварес, отметившийся по ходу матча заброшенной шайбой.

Второй звездой стал российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов, совершивший по ходу матча 45 спасений. Третья звезда —канадский защитник хозяев Брэндон Монтур, в активе которого заброшенная шайба.

Напомним, «Флорида» потерпела первое поражение за семь последних матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги подряд.