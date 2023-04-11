Дебютный гол Егора Афанасьева в НХЛ помог «Нэшвиллу» переиграть «Калгари»

В Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 после серии послематчевых буллитов.
Уже на шестой минуте матча счёт голам в игре и своей карьере в НХЛ открыл российский нападающий Егор Афанасьев. Марк Янковски помог ему передачей. На 28-й минуте ответил точным броском Трой Стечер. Эндрю Манджапане и Диллон Дюбе ассистировали ему. На 45-й минуте Зак Сжнфорд вновь вывел гостей вперёд. Ему голевые передачи отдали Коди Гласс и Джейк Ливингстоун. На 49-й минуте Микаэль Баклунд забил за хозяев и перевёл игру в овертайм. Ему ассистировали Манджапане и Джонатан Юбердо.
В дополнительное время команды друг другу не забили. А вот в серии послематчевых буллитов точнее были гости. Решающий буллит реализовал Томми Новак.
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