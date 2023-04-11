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Дебютный гол Егора Афанасьева в НХЛ помог «Нэшвиллу» переиграть «Калгари»

Дебютный гол Егора Афанасьева в НХЛ помог «Нэшвиллу» переиграть «Калгари»
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В Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 после серии послематчевых буллитов.

Уже на шестой минуте матча счёт голам в игре и своей карьере в НХЛ открыл российский нападающий Егор Афанасьев. Марк Янковски помог ему передачей. На 28-й минуте ответил точным броском Трой Стечер. Эндрю Манджапане и Диллон Дюбе ассистировали ему. На 45-й минуте Зак Сжнфорд вновь вывел гостей вперёд. Ему голевые передачи отдали Коди Гласс и Джейк Ливингстоун. На 49-й минуте Микаэль Баклунд забил за хозяев и перевёл игру в овертайм. Ему ассистировали Манджапане и Джонатан Юбердо.

В дополнительное время команды друг другу не забили. А вот в серии послематчевых буллитов точнее были гости. Решающий буллит реализовал Томми Новак.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 апреля 2023, вторник. 04:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 3
Б
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Афанасьев (Янковски) – 05:49 (5x5)   1:1 Стечер (Манджапане, Дюбе) – 27:41 (5x5)   1:2 Сэнфорд (Гласс, Ливингстоун) – 44:02 (5x5)   2:2 Баклунд (Манджапане, Юбердо) – 48:03 (5x5)   2:3 Новак – 65:00
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